ZVAL - Lonely Circus

Zval, un nom court et énergique qui se prononce vite, mais qui languit sur la fin. Zval, c’est un sextuor rock onirique, un collectif animé par une imagerie venue tout droit du cirque de Tom Waits, Frank Zappa et Ghinzu. A l’écoute, c’est un melting pot puissant de garage, de groove, de hip-hop, de psychédélique, de fanfare... mélodique et entraînant. En live c’est transporté par tous nos sens, un tout énergique et instinctif tel un grand caroussel ! En 2010, Valentin écrit et compose « Any Broken Merry-Go-Round », un opus dans lequel il fait intervenir divers musiciens rocks et classiques. L’album est produit la même année, avec l’opportunité de l’expérimenter sur scène, Zval naît. L’âme qu’il met alors dans chacun des morceaux est portée par les musiciens live qui furent ses frères d’armes et seront à l’avenir, ses frères. Le groupe ne cesse d’évoluer et sur scène les expériences sont révélatrices : l’univers s’épanouit en jouant et le public adhère. Zval se trouve alors un travail parallèle qui lui permet de déployer ses ailes et d’unir des personnes autour de son projet musical. La collaboration avec des artistes visuels entraine la réalisation d’une trilogie de clips graphiques et animés, puis c’est Le Château Rouge d’Annemasse qui propose au groupe une place sous ses grandes ailes : résidences techniques et scèniques, programmation sur des scènes professionnelles. La magie s’inscrit dans le temps et porte le groupe vers un second opus. En 2015, c’est la rencontre avec Pierre-Yves Gronier, chef d’orchestre des Symphonistes Européens, qui catapulte la réalisation de ce second album, avec l’intervention d’une section de 16 cuivres. Le chef adhère à la démarche et à l’esprit, la ligne directrice se dessine. Le choix d’un brass band semble alors évident, cohérent avec la musique de Zval : mélodique et puissante ; « Lonely Circus March ». La séance d’enregistrement est énergique et enivrante, elle mène vers d’autres pistes : faire vivre les cuivres en live, proposer une collaboration avec les harmonies locales, les conservatoires, les écoles de musique, les orchestres amateurs... réunir de nouvelles personnes autour d’un projet qui fait chuter l’écran entre la scène et la salle. Cette formule sur les différents lieux où il se produit, travailler sur une expression rock que peu de cuivres ont l’occasion d’expérimenter, apporter un univers autre et enivrant, c’est l’esprit de Zval. Le son n’a jamais été qu’audition, le pari reste de partager et démultiplier ses vibrations.

