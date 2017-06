YOUTHSTAR - SA. MOD

Originaire du quartier de Hammersmith à Londres, Youthstar découvre la scène Drum & Bass très rapidement. Il arpente les scènes aux quatre coins de la France avec sa partenaire de l’époque, Elisa Do Brazil. De 2007 à 2011, puis il rejoint le groupe français, Dirtyphonics, avec qui il part en tournée à travers le monde. Entertainer dans l’âme, Youthstar est nominé 4 années de suite aux Drum & Bass Arena Awards à Londres, dans les catégories " Best new comer MC" et "Best MC", entre 2012 et 2015. Il travaille aux côtés des plus grands artistes Drum&Bass et Bass music du monde notamment Andy C, Netsky, Nero, Borgore, Metrik, Shimon pour ne citer qu’eux... En 2011, il rejoint Camo & Krooked sur scène en tant que MC officiel pour leur "Cross the Line Tour" et leur "Zeitgeist Tour".

En parallèle, dès la fin 2010, s’instaure une collaboration avec Chinese Man. Au départ invité occasionnellement sur certains concerts, Youthstar va progressivement prendre une place importante pour devenir à ce jour le MC attitré du groupe.

Le nouvel album de Youthstar est à découvrir et à gagner jusqu’au 09 juin sur les radios FERAROCK !

