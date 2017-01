YALTA CLUB - Hybris

Chronique d’un effondrement annoncé mais pas irrémédiable, Hybris , le nouvel album du Yalta Club , surprend.

À l’heure où la Musique tend à se réduire à quelques slogans désincarnés, Hybris étonne par son sens des nuances. Entre Melancholia (Lars Von Trier) et La Route (Cormac de McCarthy), le Yalta Club peint l’album-testament d’une société humaine hébétée, sacrifiée sur l’autel de la démesure, mais qui n’aurait pas dit son dernier mot. C’est un Yalta Club métamorphosé que nous présente Hybris. À la fraîcheur adolescente du premier album succède une vision. À l’énergie démesurée des débuts, une volonté d’expérience sensorielle. À la timidité initiale, une identité affirmée et sublimée par la collaboration avec le studio graphique Akatre . Produit et arrangé par les talentueux Florent Livet - Wolfgang Amadeus Phoenix - et Pavle Kovacevic - My God is Blue de Sébastien Tellier, Hybris est un voyage initiatique dense et mélancolique en forme de triptyque : Abandonner, Flotter, Résister. Les onze nouvelles chansons du Yalta Club naviguent entre ces trois sentiments contradictoires mais pas incompatibles, témoins d’un groupe en pleine évolution, humaine et artistique. Entre cri d’amour épileptique - LOVE -, ballade aux airs de fin du monde - Something to Remember - et hymne à la gloire du rêve icarien - Stars -, Hybris narre le récit initiatique d’un groupe qui refuse la résignation passive et

brandit l’expérience collective comme ultime rempart à l’effondrement. Et si l’avenir dépeint par Hybris semble gris et incertain, celui du Yalta Club est assurément doré.

