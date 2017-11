WAND - Plum

Plum est le quatrième album du groupe de Los Angeles, depuis leurs débuts en 2013, et le premier album depuis 1000 Days, sorti en 2015 sur Drag City. Après deux années d’écriture, d’enregistrement et de tournées, Wand délivrent sur ce nouvel album un son plus grouillant et dense mais aussi multi-­chromatique ; et s’affirment désormais délibérément. A la fin de l’hiver 2016, le groupe – composé de Cory Hanson (guitare, voix), Lee Landay (basse) et Evan Burrows (batterie) – accueillait deux nouveaux membres : Robbie Cody (guitare) et Sofia Arreguin (claviers, voix). Ce nouveau line-­up a naturellement changé leurs méthodes de travail. L’écriture des morceaux a eu lieu dans leur salle de répétition, où durant plusieurs mois le groupe improvisait, enregistrant autant que possible. Si auparavant, Cory Hanson était à l’origine des chansons, les morceaux sont désormais nés d’improvisations et ont été retravaillés collectivement. Cette nouvelle méthode de travail a exigé une communication plus honnête -­ les exposant à une plus grande vulnérabilité, a posé de meilleures limites, et a demandé plus d’indulgence et de persévérance à une époque où chacun se débattait avec des chagrins d’amour, familiaux et politiques. Il en résulte Plum, un album qui sort le groupe du confort du genre pour le mener vers de nouveaux horizons.

Le nouvel album de Wand est à découvrir et à gagner jusqu’au 06 octobre sur les radios FERAROCK !

