WAILING TREES - Change We Need

Wailing Trees est un groupe de 7 musiciens issus d’horizons musicaux différents qui se rencontrent à Vienne. Loin des clichés du reggae, ils nous prouvent que leurs différences sont une force fédératrice ! Vainqueur du dernier « Rototom European Reggae Contest », puis présélection des "Inouïs du Printemps de Bourges 2015" Wailing Trees ne cesse de monter en puissance depuis la sortie de son 1er EP « Selon Ma Nature » en 2012, puis de son 1er album "The World Go Round" en 2015.

La route devient très vite le quotidien de ces jeunes musiciens qui parcourent la France de long en large à la rencontre d’un public toujours plus conquis. Ils dépassent les frontières françaises dès 2014 où ils foulent les scènes des plus gros festivals de reggae européens tels que le Rototom Sunsplash (Es), le Summerjam (De), le Reggae SunSka (fr) et le Uprising Fest (Sk) pour ne citer qu’eux ! Ils vont même jusqu’à se faire programmer au Sziget Festival (Hu) en 2015 !

Fruits de toutes ces rencontres et de ces dizaines de milliers de kilomètres parcourus, de nouvelles notes finissent par voir le jour. Une envie de composer des morceaux dans l’air du temps et plus épurés se fait sentir. Ainsi, pour le second album, le groupe prend le parti d’un travail davantage produit. Le choix de l’ingénieur du son Umberto Echo (Dub Inc, Sarah Lugo, Oneness Records, …) coule alors de source ! Grâce à son expérience de “dubalist” et ses compétences pour mixer du reggae moderne et y insérer tout un panel d’effets subtils, Umberto permet aux Wailing Trees d’obtenir le son qu’ils recherchaient !

Que ce soit en utilisant la langue de Shakespeare sur un reggae roots, un morceau soul, dub, r’n’b, ou bien plutôt world et en français, les thèmes abordés dans ce second album sont directement inspirés des émotions provoquées par les événements qui ont eu lieu lors de son écriture.

Ce deuxième album « Change We Need », tire ainsi son nom autant du changement de démarche artistique qui s’est opéré au sein même du groupe que du changement que Wailing Trees souhaiterait voir dans le monde.

Le 1er album « The World Go Round », qui traitait davantage de valeurs abstraites tel que le Bonheur et la Liberté, pouvait être perçu comme une peinture, « Change We Need » est à appréhender comme une photographie. Un cliché de ces dernières années fixées en musique, qui sonne comme la nécessité d’un changement du monde actuel.

Le nouvel album de Wailing Trees est à découvrir et à gagner jusqu’au 19 mai sur les radios FERAROCK !

