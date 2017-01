UFISC : FORUM CITOYEN

"Culture, Communs et Solidarités : pour un engagement culturel citoyen et solidaire" Jeudi 16 février 2017, 9h-18h, au Palais du Luxembourg, salle Monnerville.



L’UFISC et ses 15 organisations membres : ACTES IF • CD1D • CITI • FAMDT • FEDELIMA • FEDERATION NATIONALE DES ARTS DE LA RUE • FRAAP • FERAROCK • RIF • RNCAP • SCC • SMA • SYNAVI • THEMAA • ZONE FRANCHE vous invitent au Forum citoyen :

« Culture, Communs et Solidarités : pour un engagement culturel citoyen et solidaire »

LE PROJET

Le projet Culture, Communs et Solidarités, c’est 4 thématiques travaillées de façon participative sur des temps de formations et d’ateliers. La démarche aboutira à un temps fort de mise en perspectives et de présentation des contributions : le Forum Citoyen.

Ce projet, ouvert à toutes et à tous, qui s’étendra sur plusieurs mois, sera ponctué de rencontres, projections et débats.

Dans un contexte pré-électoral où la parole citoyenne est trop souvent confisquée au profit d’une communication politique qui favorise et amplifie les clivages, le repli sur soi et la résignation, nous souhaitons re-politiser, re-légitimer et ré-entousiasmer les débats et les espoirs qui nous animent, pour mieux nous en saisir collectivement.

PROGRAMME

Une journée d’échanges pour partager nos travaux issus de la démarche "Culture, Communs et Solidarités" et tracer les perspectives d’une mobilisation commune pour affirmer un mouvement culturel citoyen et solidaire.

Les Droits de l’Homme forment le cadre éthique collectif de nos valeurs, de notre engagement et de nos actions. Le respect de la diversité et des droits culturels en est un élément crucial. En ce sens, la loi sur la Liberté de Création, l’Architecture et le Patrimoine, et la loi NOTRe ont marqué des étapes importantes pour la reconnaissance des droits culturels dans les processus de co-construction. Il nous faut continuer d’affirmer ce cadre éthique pour dessiner l’horizon d’une société solidaire.

• 9h00 Accueil des participants

• 9h30-10h00 Présentation du projet "Culture, Communs, Solidarités", et des organisations partenaires

Le projet « Culture, Communs et solidarités », proposé par l’UFISC et ses organisations membres, est né de la volonté de réunir les acteurs culturels et au-delà, pour construire, ensemble, un référentiel de valeurs.

• 10h00-11h30 Table-ronde : Les droits humains fondamentaux : le cadre éthique de notre engagement

Pour la culture comme commun, au cœur de la dignité humaine et de nos solidarités

• 11h30 -13h00 Table-ronde : Action citoyenne et communs

Consolider les mécanismes de solidarité démocratique, de réciprocité égalitaire et de redistribution publique

• 13h00-14h30 Déjeuner

• 14h30-15h00 Introduction des travaux de l’après-midi

• 15h00-16h00 Table-ronde : Coopération et co-construction

Principes et outils de participation des initiatives citoyennes culturelles à l’intérêt général sur les territoires.

• 16h00-17h00 Table-ronde : Travail et Solidarités

Pour une socialisation des richesses et un socle de droits sociaux garants d’une culture solidaire

• 17h30-18h00 Perspectives de travail et engagements communs pour un mouvement culturel citoyen et solidaire

INFOS PRATIQUES

► Site Officiel

► Pièce d’identité en cours de validation indispensable. Inscription nominative.

► Nous vous proposons un déjeuner/buffet salle René Coty, sur réservation et contre une participation de 15 euros (voir formulaire d’inscription, possibilité de paiement en ligne).

► Palais du Luxembourg

Salle Monnerville

26, rue de Vaugirard, 75006 Paris

► Accès : aucun stationnement n’est possible dans l’enceinte du Palais du Luxembourg - Parcs de stationnement : place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’Ecole de Médecine, rue Soufflot ; RER : Luxembourg. Métro : Odéon,

Mabillon, Saint-Sulpice ; bus : 58, 84 et 89 ; Station Vélib’ n°6017, 34 rue de Condé