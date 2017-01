TY SEGALL - S/T

Avec "Ty Segall", c’est la deuxième fois que le très productif représentant du garage psyché californien s’essaie à l’exercice de l’album éponyme, le premier datant de 2008. A cette occasion, il s’est entouré d’un full band composé à la fois de ses collaborateurs habituels comme Mikal Cronin et Charles Moothart mais aussi d’Emmett Kelly (Angel Olsen, Bonnie "Prince" Billy) et Ben Boye (Angel Olsen, Ryley Walker). Si on retrouve les guitares énervées et la voix percutante, Ty Segall} démontre aussi qu’il est capable de la plus grande sensibilité avec des morceaux comme "Orange Color Queen", composé pour sa compagne et empreint de douceur. Viscéral et pénétrant, cet album contient probablement les morceaux les plus percutants depuis Slaughterhouse (2012) mais aussi des performances acoustiques de haute volée.

Manipulateur du réel à l’imagination débordante, Ty Segall} devient ici plus introspectif jouant sur la transparence des harmonies, des rythmes mais aussi des émotions.

Le nouvel album de Ty Segall est à découvrir et à gagner jusqu’au 05 février sur les radios FERAROCK !

