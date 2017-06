TRIPTIDES - Afterglow

2010, dans un garage d’une collocation de Bloomington (Indiana). Josh Menashe et Glenn Brigman enregistrent quelques morceaux sur un vieux 4 pistes Tascam : naissance de Triptides. Été 2011, à la faveur de chansons glanées dans les interstices de la toile, nous découvrons les deux premiers EP de ces américains très doués. Sur un coup de tête nous éditons le premier vinyle du groupe en décembre de la même année. Depuis, Triptides s’est fait un nom, le projet de chambre est devenu un groupe accompli sur scène comme sur disque. Autour de la paire historique (et compositeurs de l’ensemble du répertoire) se sont greffés Dylan Sizemore (Frankie & The Witch Finger) et Shaughnessy Starr (The Blank Tapes). Ils sont aujourd’hui une des forces vives de la chamarrée scène psychédélique californienne. Les ébauches charmantes des débuts ont progressivement laissés place à des compositions plus abouties. Celles-ci n’ont cependant pas perdu de leur puissance évocatrice, au contraire, Triptides garde intact cette capacité à nous séduire d’avantage chaque jour. L’aventure a pris un tournant important en 2015. Azur, quatrième album du groupe est le premier sur Requiem Pour Un Twister. Il reçoit un accueil critique favorable, notamment en France et donne l’envie d’aller plus loin. L’attente fut longue mais elle en valait la peine, nous sommes fiers de vous présenter "Afterglow" le cinquième album de Triptides.

Il synthétise six ans de progression constante vers une pop psychédélique de première classe. Pour la première fois, le groupe viendra le défendre dans une tournée européenne (avec 4 dates françaises). Triptides, au sommet de son art, conjugue ainsi guitares douze cordes, claviers vintage, mélodies pop estivales dans un récital ambitieux mais toujours lumineux. Serait-ce le futur classique du groupe ?

Le nouvel album de Triptides est à découvrir et à gagner jusqu’au 30 juin sur les radios FERAROCK !

