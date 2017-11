TRENTE DE FRANCE - NOVEMBRE 2017

C CP Artistes Album Label

1 14 LA MVERTE The Inner Out Her Majesty’s Ship

2 18 CHAPELIER FOU Muance Ici D’ailleurs

3 E BOP’S Bop’s Mauvaise Foi Records

4 E CHLOE Endless Revisions Lumiere Noire Records

5 2 LYSISTRATA The Thread Vicious Circle

6 E ZOMBIE ZOMBIE Livity Versatile Records

7 E DIRTY WORK OF SOUL BROTHERS Girl’s Ashes Artdisto

8 11 EQUIPE DE FOOT Chantal Modulor

9 E HOBOKEN DIVISION The Mesmerizing Mix Up Of The Diligent John Henry Les Disques De La Face Cachée

10 8 PETIT FANTOME Un Mouvement Pour Le Vent Because Music

11 9 BRAIN DAMAGE MEETS HARRISON STAFFORD Liberation Time Jarring Effects

12 1 L’ENTOURLOOP Le Savoir Faire Face B

13 E DÄTCHA MANDALA Rokh Maximum Tour Music

14 E I AM A BAND Heartbreaking Chemistry I Love Limoges Records

15 E BLACK BONES Kili Kili Autoproduction

16 3 MADEMOISELLE K Sous Les Brûlures L’Incandescence Intacte Kravache

17 E FAIR 2018 Compilation Le Fair

18 E HOWLIN’ MACHINES Fever One Hot Minute

19 E RONE Mirapolis Infiné

20 4 COFFEES & CIGARETTES Freak Show Whitechapel

21 E VALPARAISO Broken Homeland Zamora Label

22 E LOÏC LANTOINE & THE VERY BIG EXPERIMENTAL TOUBIFRI ORCHESTRA Nous Irfan Le Label

23 E 8 Post Drunk Mime Petrol Chips

24 6 NO METAL IN THIS BATTLE Paprika À Rêver Du Roi

25 19 ADAM H Abolition T-Rec

26 E TINY FEET As An End To Death Les Disques Normal

27 25 BEE TRICKS Lazy Lazy Petrol Chips

28 15 ARNAUD REBOTINI 120 Battements Par Minutes Because Music

29 7 GIRLS IN HAWAII Nocturne [PIAS] Le Label