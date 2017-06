TRENTE DE FRANCE - Mai 2017

C CP Artistes Album Label / Distributeur

1 6 LAST TRAIN Weathering Barclay / Universal

2 E BISON BISOU Bodysick À Tant Rêver Du Roi / ATRDR

3 1 CANNIBALE No Mercy For Love Born Bad Records / L’autre Distribution

4 E MOUNTAIN BIKE Too Sorry For Any Sorrow Teenage Menopause Records / Differ-Ant

5 3 SWEAT LIKE AN APE ! Dance To The Ring In Our Ears Platinum Records / La Baleine

6 2 STUPEFLIP The Antidote Etic System / L’autre Distribution

7 25 GROUP DOUEH & CHEVEU Dakhla Sahara Session Born Bad Records / L’autre Distribution

8 15 LA CAFETERA ROJA One Shot Green Piste Records / L’Autre Distribution

9 9 REPUBLIK Exotica LADTK / L’autre Distribution

10 7 H-BURNS Kid We Own The Summer Vietnam / Because Music

11 E ORVAL CARLOS SIBELIUS Ordre Et Progrés Born Bad Records / L’autre Distribution

12 E THE DECLINE ! Heroes On Empty Streets Kicking Records / [PIAS]

13 27 PASCAL COMELADE Best Of : Le Rocanrolorama Abrégé Because Music

14 E BETTY BONIFASSI Lomax LA-be/Spectra

15 13 SAX MACHINE Bubbling Saxtoyz / Musicast

16 E WELLBIRD Menu Sounds Like Yeah !

17 E BAGDAD RODEO Trois Dooweet Agency

18 4 CHINESE MAN Shikantaza Chinese Man Records / Differ-Ant

19 E RAOUL VIGNAL The Silver Veil Talitres / Differ-Ant

20 E SMOKEY JOE & THE KID Take Control Banzai Lab / Differ-Ant

21 E CHEVALIEN Sunderground Nuun Records – Moose Records / Kuroneko Media

22 8 R-WAN Curling Chapter Two / Wagram

23 E THE DEFIBRILLATORS Electric Fist Stoofophone Records

24 E LA POISON Antidote For Love Snobb

25 E LA TERRE TREMBLE ! ! ! Faux Bourbon Murailles Music

26 29 MUSCLE Muscle Beast Records – Barbarella Club Records / Cargo Records

27 11 THE MADCAPS Slow Down Howlin Banana / Modulor

28 28 LES WAMPAS Evangélisti Verycords / Warner

29 E LE PRINCE HARRY Synthetic Love Teenage Menopause Records