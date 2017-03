TRENTE DE FRANCE - Février 2017

C CP Artistes Album Label / Distributeur

1 E H-BURNS Kid We Own The Summer Vietnam / Because

2 E GROUP DOUEH & CHEVEU Dakhla Sahara Session Born Bad Records / L’autre Distribution

3 1 FRANCOIS VIROT Marginal Spots Born Bad Records / L’autre Distribution

4 E NARROW TERENCE Rumble-O-Rama Enkirama - Sounds Like Yeah ! / [PIAS]

5 22 KURSED Misophone H.Y.P / [PIAS]

6 14 BUMPKIN ISLAND All Was Bright Patchrock – Les Disques Normal / L’autre Distribution

7 E CHINESE MAN Shikantaza Chinese Man Records / Differ-Ant

8 E LE PEUPLE DE L’HERBE Stay Tuned Verycord / Warner

9 15 MARGARET CATCHER Singularity Mc-2 / L’autre Distribution

10 E TRISTESSE CONTEMPORAINE Stop And Start Record Makers / Because

11 5 FRUSTRATION Empires Of Shame Born Bad Records / L’autre Distribution

12 E BOTTLE NEXT Bad Horses Le Cri Du Charbon / Inouie Distribution

13 E AQUASERGE Laisse Ca Etre Almost Musique / L’autre Distribution

14 E ROPOPOROSE Kernel, Foreign Moons Yotanka / [PIAS]

15 2 WAX TAILOR By Any Beats Necessary Lab’ Oratoire / Believe Digital

16 3 TOTORRO Come To Mexico Recreation Center / Coop Breizh

17 E MNEMOTECHNIC Weapons A Tant Rêver Du Roi

18 7 JULIEN GASC Kiss Me,You Fool ! Born Bad Records / L’autre Distribution

19 24 PONI HOAX Tropical Suite Pan European / Sony

20 E YALTA CLUB Hybris Popes Autoproductions / Kunoreko

21 8 IT IT ANITA Agaaiin Luik Records

22 E BAJRAM BILI Remembered Waves Le Turc Mecanique – Another Record

23 4 ALBATROSS Nothing Belong To Us Autoproduction / Believe Digital

24 E ZENZILE Elements Yotanka / Differ-Ant

25 E THA TRICKAZ Cloud City Otodayo Records

26 6 GERARD BASTE Le Prince De La Vigne Drunk Money / Musicast

27 18 ZVAL Lonely Circus 122 Production

28 9 LISA LEBLANC Why You Wanna Leave Runaway Queen ? Tôt Ou Tard / Vf Musique

29 26 POGO CAR CRASH CONTROL Pogo Car Crash Control Panenka Music