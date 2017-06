THIS IS NOT A LOVE SONG FESTIVAL 2017

EMISSION FERAROCK

Vu d’ici, vu de loin, la programmation d’un festival ressemble un peu à l’élaboration du sommaire d’un magazine ou à la playlist d’une émission de radio : tout est affaire d’équilibre et de souplesse. Echauffement, enchainements. Toutes choses nécessaires pour ne pas risquer le claquage au moment des grands écarts entre différents genres musicaux, différentes humeurs, différentes générations. Pas pour le plaisir de la ramener avec des pirouettes extravagantes, pas non plus pour “ratisser large” mais bel et bien pour se mettre au niveau et au rythme d’un public qui a souvent un coup d’avance sur les professionnels de la profession. À cette discipline sportive, les programmateurs du TINALS se révèlent d’une adresse élastique et on verra cette année aussi bien des bébés songwriters qui font les choses à l’ancienne que des vieux de la vieille qui ne font pas la musique de leurs artères ; des aficionados de la guitare comme des alchimistes électro ; des sages papas et des jeunes punks ; des futs de bières ambulants et des chanteurs sans gluten. Bref, comme dans un magazine ou une émission de radio mais avec des enceintes et des amplis beaucoup plus gros, des amis en nombre et des musiciens en vrai, des boissons fraiches, du soleil et des couronnes de fleurs. Un peu mieux, donc.

PROGRAMMATION

► Vendredi 09 Juin : MODERAT • FLYING LOTUS • THE MAKE UP • DANNY BROWN • TURBONEGRO • THE GROWLERS • SHUGO TOKUMARU • ANDY SHAUF • THE COATHANGERS • CHRIS COHEN • SHAME • ALEX CAMERON • GOAT GIRL • SPRING KING • THE BLIND SHAKE • YASSASSIN • CLAN EDISON

► Samedi 10 Juin : PRIMAL SCREAM • JAKE BUGG • GRANDADDY • ECHO &

THE BUNNYMEN • THEE OH SEES • HMLTD • SHOW ME THE BODY • ROCKY • ARCHIE &

THE BUNKERS • JOHNNY MAFIA • PEACERS • HIDDEN CHARMS • BAPTIZEIN &

SECRET YOLK • REQUIN CHAGRIN • BROR GUNNAR

JANSSON • LE SUPERHOMARD • NORMA • HELLOLISA • LAURA SAUVAGE • CLAN EDISON • LES GRYs-GRYS • SHUGO TOKUMARU • EQUIPE DE FOOT

► Dimanche 11 Juin : THE BLACK ANGELS • TEENAGE FANCLUB • DEATH GRIPS • POND • SLAVES • ROYAL TRUX • MICK JENKINS • KING GIZZARD &

THE LIZARD WIZARD • FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES • BARONESS • WHITNEY • BAD SOUNDS • LAURA SAUVAGE • MOFO PARTY PLAN • OCEANIC MEMORY • LES GRYs-GRYS • BROR GUNNAR

JANSSON • KOKOKO !

