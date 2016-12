THE WANTON BISHOPS - Nowhere Everywhere

Cette semaine, du 14 novembre au 18 novembre 2016, les radios FERAROCK vous font découvrir "Nowhere Everywhere" le nouvel album de The Wanton Bishops qui est sorti vendredi 04 novembre chez Kartel Music

The Wanton Bishops c’est l’idée d’un seul homme, Nader Mansour, incarnée sur scène par quatre musiciens.

Né à Beyrouth (Liban), ville cosmopolite par excellence, Nader Mansour influe à sa musique un mélange particulier de Rock psyché, musique traditionnelle orientale et d’électro. Du oud électrique au chant mêlant l’arabe et l’anglais, The Wanton Bishops est au croisement de ce que la musique orientale a de meilleur et du Rock’n Roll.

Après avoir assuré les premières parties de Lana Del Rey, The Who, Guns N’ Roses et une tournée européenne de grands festivals (Nova Rock, Glastonbury, Solidays, Reeperbhan, Printemps de Bourges...), ils reviennent cet automne pour la sortie européenne de leur nouvel EP le 4 novembre.

Le nouvel album de The Wanton Bishops est à découvrir et à gagner jusqu’au 18 novembre sur les radios FERAROCK !

