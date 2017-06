THE SUNFLOWERS - The Intergalactic Guide To Find In The Red Cowboy

The Sunflowers, c’est le duo psyché-garage le plus sauvage de Porto. Il débute sa carrière en 2014 en sortant un EP fait maison, surtout dû à un pur ennui émergeant de la vie de jeunes gens en banlieue. Le groupe commence à avoir une renommée nationale au Portugal à la sortie de son second EP en 2015, et il tourne énormément au Portugal et en Espagne, faisant les premières parties de Thee Oh Sees, The Black Lips, La Femme ou JC Satán.

Son premier album, "The Intergalactic Guide To Find In The Red Cowboy", est un brûlot de 11 titres puisant leur énergie dans le punk, trempés dans la fuzz et mutant d’une psyché 60’s vers le rock 50’s et la musique surf. Carlos de Jesus est à la guitare, Carolina Brandão à la batterie, ils chantent tous les deux, et leur duo est la première signature du jeune label français Only Lovers Records.

Le nouvel album de The Sunflowers est à découvrir et à gagner jusqu’au 19 mai sur les radios FERAROCK !

