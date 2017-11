THE SOAP OPERA - Ready To Hatch

Cette semaine, du 27 novembre au 1er décembre 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le premier album "Ready To Hatch" de The Soap Opera sorti le 10 novembre chez Howlin Banana Records et Ample Play.



En disant "Soap Opera", on entend presque le mot "pop". Et cette hallucination auditive ne tombe pas très loin de ce qu’avaient en tête des membres de Sudden Death of Stars et des Spadassins lorsqu’ils ont fondé ce groupe : proposer à qui veut les entendre des compositions bien tournées faisant la part belle aux ritournelles entêtantes et autres prodiges dérisoires de la musique populaire.

Vous ne serez peut-être pas complètement déboussolés à l’écoute de ce groupe si vous appréciez déjà les œuvres distribuées sur Sarah Records, comme celles des Sea Urchins, de The Wake, ou encore celles des Bats, des Verlaines ou de leurs épigones de Flying Nun Records.

Le nouvel album de The Soap Opera est à découvrir et à gagner jusqu’au 1er décembre sur les radios FERAROCK !

