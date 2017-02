THE REBELS OF TIJUANA - 3

Cette semaine, du 20 février au 24 février 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le nouvel album "3" de The Rebels Of Tijuana qui sortira le vendredi 24 février 2017 sur Le Pop Club Records



The Rebels Of Tijuana font de la musique de méchants garçons des années soixante. Quand il suffisait de porter une veste en daim et un blue jeans pour être taxé de voyou et de fripouille. Si ces dandies devaient revendiquer un père spirituel, tant pour la musique que pour les textes, il s’agirait de Jacques Dutronc. L’ombre du chanteur plane sur le groupe, comme d’autres choses qui ont formé la contre-culture en France : le cinéma de la Nouvelle Vague, les mini-jupes et les yéyés.

Avec au compteur plusieurs albums, singles, EPs, compilations, des tournées européennes à go go, des gros festivals, des ouvertures pour Jon Spencer, les Charlatans, les Lords of Altamont, ou Sallie Ford pour ne citer qu’eux,The Rebels Of Tijuana s’est bâtie une solide réputation de branleurs hyperactifs du rock n’roll, reconnus en force par la presse française (Philippe Manœuvre, Rock&Folk, Le Mouv’, France Inter, Ouï FM…)

Le nouvel album de The Rebels Of Tijuana est à découvrir et à gagner jusqu’au 24 février sur les radios FERAROCK !

