THE DHARMA JERKS - This Is Not A Method

Cette semaine, du 27 novembre au 1er décembre 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le premier EP autoproduit, "This Is Not A Method" de The Dharma Jerks qui sortira le 02 décembre.



The Dharma Jerks, en vrai, c’est 4 types qui ne peuvent pas se blairer et qui jouent de la musique pour éviter de se parler.

C’est un batteur qui a la myxomatose mais qui espère lever des filles en valorisant son « côté punk », un guitariste aux allures germaniques qui veut se donner bonne conscience (et lever des filles) , un chanteur super cool, mais seulement parce que c’est lui qui a écrit la bio et un bassiste contremaître qui snobe tout son monde et lit Le Point.

En somme, The Dharma Jerks, c’est un peu comme la vie. Ça ne sert à rien, c’est pas toujours joli-joli mais t’aimes bien te dire de temps en temps qu’elle a quelque chose à te dire.

C’est un goût de fumée sur tes doigts collants, du rouge qui tâche le nouveau chemisier de ta sœur, un brin de style sur du pastiche, une goutte d’alcool dans le microsillon d’un vinyle.

Précommandez >>ici<< la boite édition limitée THIS IS NOT A METHOD qui comprend :

✔ 1 code de téléchargement de l’EP

✔ le livret officiel

✔ des mauvaises surprises

Le nouvel album de The Dharma Jerks est à découvrir et à gagner jusqu’au 1er décembre sur les radios FERAROCK !

