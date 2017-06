THE DECLINE ! - Heroes On Empty Streets

Cette semaine, du 22 au 26 mai 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le nouvel album "Heroes On Empty Streets" de The Decline ! sorti le 19 mai 2017 sur Kicking Records



The Decline ! est né en 2009 à Rennes de la rencontre de 5 acteurs de ce que la scène musicale indépendante bretonne a de plus varié (Nevrotic Explosion, Thrashington DC, Slim Wild Boar, Sklanker). Certains disent qu’ils font du punk-rock, d’autres du rock’n’roll, certains disent même que leurs morceaux sont folk-punk. Pourquoi pas, ils n’ont jamais démenti... Mais restons simples : The Decline ! joue juste des hymnes sur lesquels tu pourras chanter en choeur, verser une larme, entamer une révolution ou encore embrasser l’amour de ta vie. Tu pourras même faire tout ça en même temps si ça te chante.

Ils ont déjà donné des centaines de concerts à travers l’Europe (France, Allemage, Belgique, Angleterre, Irlande, Espagne...), des squats aux festivals avec des groupes tels que Jello Biafra, Anti Flag, Sucidal Tendencies, Toy Dolls , Street Dogs, Roger Miret And the Disaster, The Dwarves et de nombreux autres moins illustres mais tout aussi talentueux. Ils reprendront la route très bientôt à l’occasion de la sortie de leur 3ème album "Heroes on empty streets" (Kicking Recors/Pias, Rural muzik/Abracadaboum/General Strike/Zone Onze) en juin 2017.

Le nouvel album de The Decline ! est à découvrir et à gagner jusqu’au 26 mai sur les radios FERAROCK !

