STUPEFLIP - The Antidote

Emmené par King Ju, "le crou est là, entre autre, pour terroriser la population et par la même, instaurer une nouvelle ère, l’ère du Stup". 2003-2005 après un buzz empoisonné et quelques péripéties avec les médias humains et l’industrie musicale, qui lui ont valu d’être blacklisté à peu près partout pendant 6 ans, Stupeflip a signé un retour fracassant en 2011. Une tournée triomphale de 2 ans a suivi. Le CROU a ecumé en bus presque tous les patelins de France, a donné plus de 150 concerts épiques aux ambiances survoltées et a stupéfié 300 000 adeptes en transe. Mais tout s’est arrêté un soir d’août 2013 et depuis le truc semblait en sommeil, mais le CROU ne dort jamais. King Ju, a continué à prend’ des petits bout d’trucs et les assembler ensemble. Pendant tout ce temps les fans n’ont pas arrêté de soutenir le crou en achetant les disques et des vilains tshirts.

Le nouvel album de Stupeflip est à découvrir et à gagner jusqu’au 24 mars sur les radios FERAROCK !

