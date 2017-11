SOY FESTIVAL 2017

SOY est un festival itinérant d’une durée de 5 jours qui s’inscrit au coeur des quartiers nantais. Les prestations artistiques sont proposées dans des lieux atypiques, et le public est ainsi amené à se promener dans la ville. Il s’agit d’une façon originale de valoriser le patrimoine culturel et historique de la ville à travers la (re)découverte de ses quartiers, et des lieux du patrimoine architectural et culturel. Le Festival SOY attire un public de plus en plus large, curieux, sensible aux innovations sonores et aux musiques actuelles. L’association Yamoy’ est désormais bien identifiée par le public. Ainsi, nombreuses sont les personnes qui font confiance à l’association en venant découvrir des groupes qui leur sont inconnus. Lors de la dernière édition, le Festival SOY a accueilli plus de 2500 festivaliers.

