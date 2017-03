SLEAFORD MODS - English Tapas

Sleaford Mods se forme en 2006 lorsque Jason Williamson habite à Nottingham, à la fois par frustration et par accident. Le projet s’incarne rapidement en un assaut verbal sur l’univers autour du train-train quotidien d’un emploi sous payé et des conséquences domestiques qui découlent de ce piège. Après une année à bosser en studio et sur scène, Williamson déménage à Londres pendant quelques années taillant le portrait de la ville puis rentre à Nottingham en 2009. Quelques temps après, il rencontre Andrew Fearn et Sleaford Mods devient un duo. La première mission de Fearn fut la production de ‘Wank’, le 5ème album solo de Jason avant de le rejoindre sur scène pour des performances live uniques en leur genre. L’implication d’Andrew dans la production a permis a Jason de se concentrer d’avantage sur l’écriture, et ainsi de vider son sac à travers ses textes. Organisé par le Nottingham’s Rammel Club, leur premier concert permet au groupe de tisser des liens avec un label punk local. Cette relation les mène à la production des 3 albums qui ont propulsé Sleaford Mods sur le devant de la scène et leur ont fait gagner une communauté de fans fidèles au Royaume-Uni mais également à l’international. Signés chez Rough Trade Records début 2016, les deux acolytes continuent de dépeindre une Angleterre faite de bière tiède, de petits matins blâfards et de désillusions, en crachant leur bile contre la société britannique conservatrice et ses injustices sociales. Sur son nouvel album ‘English Tapas’, Sleaford Mods n’a rien perdu de sa force contestataire et est prêt à conquérir de nouveaux disciples à son rap-punk singulier !

Le nouvel album de Sleaford Mods est à découvrir et à gagner jusqu’au 10 mars sur les radios FERAROCK !

+ d’infos