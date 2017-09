La FERAROCK est partenaire de la 8éme édition de Rock In The Barn qui aura lieu les 23 à Giverny.



Rock In The Barn est un festival de musiques actuelles se déroulant à Giverny dans l’Eure aux portes de la Haute-Normandie et à 70km de Paris.

Au programme, du psyché, du garage, du rock n roll, du shoegaze et pas mal de trucs cosmiques.

PROGRAMMATION

JEU CONCOURS

