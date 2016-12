QUETZAL SNAKES - Cult Of Deafstruction

Cette semaine, du 31 octobre au 04 novembre 2016, les radios FERAROCK vous font découvrir "Cult Of Deafstruction" le nouvel album de Quetzal Snakes qui est sorti vendredi 21 octobre chez Transfuges

Un jerrycan de LSD sur le dos, une montagne de reverb comme auréole, l’ange déchu Quetzal Snakes parcourt les contrées sauvages du rock depuis 2014, avec l’assurance crâneuse de ceux qui ont découvert un monde que personne ne connait. Prières, mantras, bénédictions, rituels, hurlements possédés, battements de coeur en pleine fibrillation, voilà le genre de rock que propose ce groupe à trois guitares (!!!) venu de Marseille.

Après deux premiers EP remarqués en 2014 et 2015, le quintet revient avec "Cult Of Deafstruction", sorti chez Transfuges et distribué par Modulor.

Cette sortie sera accompagnée d’une tournée qui ne fera qu’accentuer leur réputation scénique grandissante, ‘imparable’ selon NewNoise, électrique et jouissive selon tous !

Le nouvel album de Quetzal Snakes est à découvrir et à gagner jusqu’au 04 novembre sur les radios FERAROCK !

