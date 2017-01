POGO CAR CRASH CONTROL - EP

Pogo Car Crash Control, c’est une grosse énergie gerbée sur un micro. Les 4 musicien, originaires de Seine-et-Marne et âgés d’une vingtaine d’années, imposent des textes en français, acérés et sans concession, traitant de l’égoïsme et plus largement de tout ce qui nous dérange.

L’énergie sur scène est elle aussi époustouflante, avec des riffs indomptables et des larsens sauvages fracassés en plein visage. Au bord de l’agonie chaque fin de concert « P3C » nous balance un rock garage enragé et convulsif dans la veine de Nirvana, Rage Against The Machine et Mudhoney. Avec déjà de nombreux concert à son actif, dont un passage très remarqué à Rock en Seince cet été, le groupe à sortie son premier EP chez Panenka Music le 4 novembre.

Le nouvel album de Pogo Car Crash Control est à découvrir et à gagner jusqu’au 27 janvier sur les radios FERAROCK !

