PASCAL COMELADE - Le Rocanrolorama Abrégé

Le « Rocanrolorama Abrégé » est la version résumée de l’intégrale revisitée de "Pascal Comelade" parue fin 2016 sous la forme d’une box 6 CDs, en édition limitée à 1000 exemplaires N/S et aujourd’hui épuisée. Cette version abrégée a été pensée spécialement pour le format d’un double vinyle LP : Quatre faces de six titres chacune pouvant s’écouter dans l’ordre, du début à la fin, selon une construction qui se veut logique dans l’ordonnance des titres de chaque face (tempo lent, tempo rapide, tempo médium, orchestrations, acoustique, électricité, etc…) et qui rendrait hommage au concept de la collection « Rythm and Blues Formidable ». "Pascal Comelade" a construit cet album comme s’il s’agissait d’un nouvel album à part entière, à partir de titres qui lui semblaient être les plus représentatifs, de 1993 à 2016, suivant le principe mis en pratique pour la box « Rocanrolorama » : titres originaux tels quels, versions alternatives, lives, versions revisitées, complétées … 24 compositions de "Pascal Comelade", en solo, avec le Bel Canto Orchestra, ou la Cobla Sant Jordi de Barcelona … Il s’agit d’une vision directe de l’univers musical de Comelade qui peut être envisagée comme un "best of" définitif et une manière radicale de faire connaissance avec une musique instrumentale chaotique et intransigeante. La peinture de la pochette, représentant un portrait de "Pascal Comelade" dans les années 90 a été spécialement réalisée par Thierry Guitard.

Le nouvel album de "Pascal Comelade" est à découvrir et à gagner jusqu’au 07 avril sur les radios FERAROCK !

+ d’infos