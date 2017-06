OLIVER SAF - Aux Murmures de l’Aube

Cette semaine, du 22 au 26 mai 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le nouvel EP "Aux Murmures de l’Aube" de Oliver Saf sorti le 19 mai 2017 sur Come On Tour



Revenu de ses aventures en groupe (Micronologie, Darjeeling Speech), le lyriciste rennais fraîchement trentenaire, opère une échapée en solo. Habitué a écrire les ruelles sombres des quartiers de gare, les bistrots minables, les destins brisés avec la détermination de surprendre la poésie où elle ne devait pas être, Oliver Saf dessine avec des mots. "Aux murmures de l’aube" est un ep cinq titres construit comme un recueuil de nouvelles imaginé par son auteur. Entièrement écrit à la première personne, il relate tour a tour et de manière variée les tranches de vie de personnages haut en couleurs. Voix lassive ou flow rapide, le narrateur guide chaque fois son auditeur au coeur d’une mosaique de mots, finements choisis. De veritables tableaux donc, ou le rafinement de la plume tutoie tranquillement violence et amour du monde moderne. Principalement mis en musique par Matthieu Seignez et Adrien Daucé, "Au murmures de l’aube" est également une oeuvre ambitieuse puisque le débit des texte chantés ou rappés (parfois murmurés) de l’interprète se conjugue parfaitement aux sonorités rock-electro des deux compositeurs, donnant lieu a de fantastiques explosions de pop urbaine.

Le nouvel album de Oliver Saf est à découvrir et à gagner jusqu’au 26 mai sur les radios FERAROCK !

+ d’infos