NOS PODCASTS DEPUIS RENNES EN TRANS

Les Radios FERAROCK étaient en direct des 38èmes Rencontres Trans Musicales de Rennes et des Bars En Trans du 01er au 03 Décembre 2016.

Revivez avec nous l’expérience RENNES EN TRANS sur nos réseaux sociaux - Facebook • Twitter • Instagram - avec les hashtags #FERAROCK #TRANS2016 #BARSENTRANS16.

PODCASTS - EMISSIONS BARS EN TRANS

Emission FERAROCK en compagnie de Philippe Le Breton (programmateur), The Goaties, Noiser, Theo Lawrence & The Hearts et Johnny Mafia !

Emission FERAROCK en direct des Bars En Trans et en compagnie de Monstromery, Cannibale, I Am Stramgram, The 1969 Club (showcase) !

Dernière émission en direct des Bars En Trans en compagnie de Krismenn & Alem, UUBBUURRUU, Alan Corbel (showcase) !

PODCASTS - EMISSIONS TRANS FERA EXPRESS

Première émission réalisée en direct depuis les 38èmes Rencontres Trans Musicales de Rennes en compagnie de : Jean-Louis Brossard (programmateur) • Vagina Town • Il Est Vilaine • The Mysterons • Antoine Dabrowski de Tsugi Radio !

Deuxième émission réalisée en direct depuis le festival en compagnie de : PWR BTTM, Con Brio, La Souterraine & Mostla Soundsystem, Moon Gogo, Antoine Ecalle de Novorama.

Pour notre dernière émission en direct du festival nous avons reçu : Chris Kellogg de KEXP, Reykjavíkurdætur, MEUTE (live session), Talmud Beach (live session), BCUC, Luc Frelon et Ghislain Chantepie de FIP.

RENDEZ-VOUS L’ANNEE PROCHAINE du 6 au 10 décembre 2017 !