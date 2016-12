NOISERV - A.V.O

La vie se construit autour de petits détails. Dès le premier abord, on ressent que l’univers de Noiserv s’articule autour de ces choses si petites et particulières, qui mises bout à bout, forment de superbes chansons. Un univers poétique et éthéré qui pourrait facilement s’apparenter à Yann Tiersen, Radiohead, Sigur Ros ou encore Explosions in the Sky, ses principales références. Noiserv est le projet solo de David Santos. David a grandi à Lisbonne au sein d’une famille d’amoureux de la musique. Musicien amateur, c’est son père qui lui a appris ses premiers accords sur une vieille guitare de famille.

Tout le reste est autodidacte. Après avoir expérimenté avec plusieurs groupes de musique au lycée, il crée Noiserv à l’âge de 22 ans, alors qu’il exerce encore le métier d’ingénieur informaticien. Comme il le dit lui-même : « Noiserv est ma façon de ressentir le monde, ma façon d’exprimer mes sentiments. Pour résumer, c’est moi si j’étais une chanson ». David écrit et compose seul. Il fait également des vidéos, et se charge de l’enregistrement. Sur scène, il n’est accompagné que de ses instruments.

Le nouvel album de Noiserv est à découvrir et à gagner jusqu’au 25 novembre sur les radios FERAROCK !

