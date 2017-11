NO METAL IN THIS BATTLE - Paprika

Cette semaine, du 09 au 13 octobre 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le nouvel album, "Paprika" de No Metal In This Battle sorti le 06 octobre chez À Tant Rêver Du Roi.



No Metal In This Battle est un quartette afro post-punk qui va chercher ses influences au fin fond de l’afro-beat tout en s’entrelaçant à du post-rock, du math-rock, tout ça avec une pincée de punk (dans l’attitude). Une rencontre improbable entre du Tony Allen, 90 day men, Tortoise et Fugazi.

ON TOUR

Le nouvel album de No Metal In This Battle est à découvrir et à gagner jusqu’au 13 octobre sur les radios FERAROCK !

