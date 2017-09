MaMA FESTIVAL & CONVENTION 2017

Plus de 120 concerts en 3 jours en plein Paris (PIGALLE / MONTMARTRE), vous avez déjà vu ça ?

Avec plus de 5300 professionnels présents, MaMA Festival & Convention est le plus grand rassemblement français de la filière musicale : français et internationaux, indépendants et majors du disque, producteurs de spectacles et « associatifs », salles de spectacles et festivals, managers et éditeurs de musique, startups et créateurs de contenu numérique, media… et évidemment artistes.

Une dizaine de salles très proches les unes des autres, pour se balader de concerts en concerts, enchainer les découvertes et claques musicales !

Un beau mélange d’artistes français, internationaux, connus, pas connus, rock, pop, électro, folk, hip hop, et à peu près tout le reste.

CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LA FERAROCK

Jeudi 19 Octobre / 10h30 - 12h / FGO Barbara - Panel Room n°2

LA CONSTRUCTION D’UNE VÉRITABLE DIVERSITÉ MUSICALE DANS LE PAYSAGE RADIOPHONIQUE À L’INTERNATIONAL : REGARDS CROISÉS DE DIFFÉRENTS PAYS.

"Quel que soit le pays, le continent, porter un projet radiophonique indépendant laissant une large place à l’émergence artistique, n’est pas une évidence. Afin de confronter les réalités de chacun, nous avons convié des acteurs de différents pays pour échanger sur les manières de concevoir la promotion des artistes. Véritables traits d’union entre les professionnels, les artistes et les publics, les radios « indépendantes », « communautaires », « associatives », mais aussi les médias de service public, ont un rôle à jouer pour l’existence d’une réelle diversité musicale à travers le monde et l’expression d’une parole libre."

INTERVENANTS : Julien Pion (Directeur de la FERAROCK), Hervé Riesen (Radio France)...

>> + D’INFOS SUR LA CONFÉRENCE <<

PROGRAMMATION

9 O’Clock • Abstrackt Keal Agram • Alb • Anthony Joseph • Bamao Yende • Barbara Carlotti • Bertrand Burgalat • Biffty & DJ Weedim • Big Junior • Blow • Cabadzi x Blier • Carlos Cipa • Casual Gabberz • Catastrophe • Chapelier Fou • Chelou • Chilla • Clara Luciani • Dani • Delv !s • DJ Lag • Eddy de Pretto • Epsilove • Etienne de Crécy DJ set • Gracy Hopkins • Gros Mo • Guts • Hamza • Hervé Le Sourd • InClose • Inüit • Isha • Jabberwocky DJ set • Jean-Michel Blais • Joey le Soldat • Kazy Lambist DJ set • Kiddy Smile DJ set • KillASon • Kim Janssen • Klangstof • Krampf • Kristel • Krisy • Labelle • Laura Perrudin • Le Club • Leska • L’or du commun • Low Jack • Luca d’Alberto • Lysistrata • M.A Beat ! • Mai Lan • Mark Kelly • Mat Bastard • Meute • Millionaire • Mitú • Mogli • Mon Frère et Moi • Norma • Novo Amor • Orchard • Panda Dub • Paupière • Phlake • Pi Ja Ma • Poppy Ackroyd • Puzupuzu • Robert Robert • Ryan Playground • Safia Nolin • Sandor • Sarah McCoy • Selma Uamusse • Seth XVI • Sly Johnson • Stone Dead • Superpoze DJ set • Surma • Take A Mic • The Buns • The Geek x Vrv • The Inspector Cluzo • The Mysterons • The Subs • Theo Lawrence & The Hearts • Unno • Vandal • White Haus • Winter Family • Xtrm Tour : Di-Meh, Makala, Slimka • Zalama Crew

>>+ D’INFOS SUR LA PROGRAMMATION<<

TEASER

+ D’INFOS SUR LE FESTIVAL