MUSCLE - MUSCLE

Ils s’appellent Muscle mais ils pourraient s’appeler Envie, tellement ces quatre musiciens venant de groupes marquants de la scène garage hexagonale (Dividers, Crank !, Gaz Gaz) s’investissent dans ce projet ambitieux, ludique et déjà foutrement maitrisé qu’ils ont baptisé de ce nom pioché au hasard dans un magazine de fitness. Du garage il en est question, une chienne ne fait pas des chats et c’est dans leur ADN, mais dans le sud on apprécie les plats épicés : une pincée de pop, quelques gouttes de Lo-Fi et deux bonnes gousses de post-quelque chose, il ne reste plus qu’à servir avec un rosé frais, un Collioure de préférence. Dans les milieux autorisés, les experts font référence à The Intelligence, sans aucun doute à cause du beat robotique de certains morceaux, mais fuck le visage intello, arty et froid des geeks de Seattle, on a affaire ici à du rock bouillant, passionné, énervé, faut pas faire chier, on s’appelle Muscle, bordel de merde !... Une chose est certaine, ce groupe s’offre une multitude de possibilités d’ouverture, de palettes sonores, d’incursions dans des univers aussi étranges qu’aventureux, les idées foisonnent.

Muscle c’est pas de la gonflette…

Le nouvel album de Muscle est à découvrir et à gagner jusqu’au 24 février sur les radios FERAROCK !

