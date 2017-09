La passagère s’est installée à l’intérieur de ton corps, et tu ne sais plus si c’est arrivé hier où si elle était là depuis toujours. Sa chevelure rousse irradie ton sang quand depuis la chambre jaillissent les rires et les chants. Le vaisseau tremble puis se cambre lorsque le parasite amoureux te mort la nuque. Dans le miroir, des gencives rouge vif, des dents laiteuses. Le visage qui te fait soudain face a repeint la ville entière et empoisonné la source. L’orchestre des fantômes insistants voulait enregistrer un disque de Bob Dylan qui sonne comme l’album "The Idiot" d’Iggy Pop. Cependant que vous déliriez dans un aquarium de fumée à l’intérieur d’une voiture aux vitres scellées. Une fois l’épave abandonnée dans le fossé nous avons pris la mer pour la Californie. Sur le pont, le virus de la passagère donne chair à ta silhouette étoilée. Je vous aime encore plus l’un et l’autre. Aujourd’hui.

Second album de Marietta, "La Passagère" fait suite à "Basement Dreams Are The Bedroom Cream" (Born Bad Records, 2015), un disque très bien accueilli par Liberation, Les Inrockuptibles, Magic, New Noise et Noisey. Après avoir tourné avec son groupe pendant deux ans et donné des concerts remarqués à Villette Sonique, Rock en Seine, Levitation Festival, Musiques Volantes, Bars en Trans, Guillaume Marietta, lauréat du Fair 2017, revient avec neuf chansons écrites, pour la première fois, en français.

• Le disque a été enregistré à Los Angeles par Chris Cohen (auteur compositeur, producteur de génie ayant sorti deux albums chez Captured Tracks et qu’on a pu croiser au sein de Deerhoof et de The Curtains).

• Le mixage a été confié à Kenneth Gilmore (membre permanent des Haunted Graffiti

d’Ariel Pink et responsable des mix de "My Dreams Dictate My reality", SOKO ou encore "Front Row Seat To Earth", Weyes Blood.

Un disque charnel, sensuel, mélancolique et halluciné, irrigué par les figures de la femme, de la ville moderne, de l’abandon, de la paranoïa et de la rédemption. "La Passagère" habité par les fantômes de Syd Barret et de Lou Reed fait également écho aux productions contemporaines d’artistes comme Kurt Vile, Cate Lebon, Tim Presley, Kevin Morby et bien sûr Chris Cohen.

