MANDO DIAO - Good Times

Célèbre pour ses sonorités rock’n’roll classiques, Mando Diao considère la musique comme un artisanat. Ses membres jouent tous de plusieurs instruments, sont producteurs et auteurs-compositeurs. Ils ont commencé leur carrière avec de profondes racines rhythm and blues, mais ils sont aussi influencés par les Beatles, les Rolling Stones et les Kinks. Avec le temps, ils ont incorporé plus de pop et de dance, sans jamais abandonner l’énergie et l’attitude du bon vieux rock’n’roll couplé à la voix mélancolique caractéristique de Bjorn. Le public adore leurs concerts, car ils débordent d’énergie et offrent un éventail varié de leurs tubes, mais aussi des parenthèses musicales inattendues. Ce disque illustre le contraste régulier entre la musique aussi entraînante que rythmée du groupe et ses thèmes sombres et personnels. L’enregistrement de l’album a commencé par une session dans une cabane sur l’ile de Gotland, avant de se poursuivre au studio BD-POP dans la cité nordique de Lulea. Après le départ de Gustaf Noren, le groupe a trouvé une énergie et une dynamique nouvelles dans son processus créatif. Le groupe produit lui-même le disque, ce qui est naturel au regard de son expérience dans le domaine. Cela fait plusieurs années que Patrik possède un studio et qu’il participe à la production de Mando Diao Daniel et Carl Johan ont tous les deux un studio et produisentaussi de la musique. L’arrivée de Jens contribue d’autant plus qu’il a géré un studio à Stockholm pour une société de renommée mondiale. Il a d’ailleurs signé un certain nombre de tubes. D’autres sessions se sont déroulées aux studios Ingrid et Wolfsound, à Stockholm, mais c’est leur escapade au studio Silence, dans la campagne suédoise, qui a vraiment posé les bases de l’album. Laissant derrière eux leurs téléphones et le confort du monde moderne, les musiciens ont pénétré dans un studio à l’ancienne, presqu’oublié par les groupes d’aujourd’hui.

Après les turbulences des dernières années, Mando Diao a trouvé une énergie et une inspiration nouvelles en retournant dans un studio classique pour jouer comme en live et replonger dans ses vieilles influences. Avec son mélange d’instruments rétro et de techniques de production modernes, le nouvel album flirte avec des sonorités rock’n’roll classiques en restant en phase avec 2017.

Le nouvel album de Mando Diao est à découvrir et à gagner jusqu’au 02 juin sur les radios FERAROCK !

+ d’infos