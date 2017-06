Les interviews hors direct

JUPITER & OKWESS

Quand Damon Albarn, devenu un des experts les plus gourmands de la musique urbaine africaine, apparait dans un titre de Jupiter Okwess, c’est presque mieux qu’un visa à validité permanente – la confirmation qu’il se passe quelque chose d’énorme à Kinshasa. Jupiter Bonkodji travaille depuis une vingtaine d’années avec le groupe Okwess International et, finalement, leurs noms se sont fondus en un seul, au service d’un mélange d’afro-beat, de funk et de rock qui abolit tout ce qu’on connaissait jusqu’alors de la circulation des musiques à la surface du globe – un incroyable mix sauvage Fela-Fishbone-Gorillaz.

POGO CAR CRASH CONTROL

Quand le premier clip mis en ligne s’intitule Crève, on peut imaginer qu’il ne s’agit pas d’une pop légère semée de pâquerettes ! Pogo Car Crash Control manie le brutal et l’acéré avec l’énergie jaillissante et tordue qu’on connut chez Mudhoney ou Skin Yard. Olive (chante et guitare), Simon (guitare), Louis (batterie) et Lola (basse) viennent de Seine-et-Marne et ont à peine dépassé la vingtaine. Il y a dans leur sauvagerie une maîtrise particulièrement prometteuse – du gros son pour longtemps.