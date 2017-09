La JIMI 2017 - 11ème édition

La JIMI (Journée des Initiatives Musicales Indépendantes) avec ses salon, expos, débats, concerts, showcases...attirera, le week-end du 13 et 14 octobre, à Ivry-sur-Seine (94), les activistes de l’indépendance et leurs fervents défenseurs.

SOIRÉE CARTE BLANCHE FERAROCK



+ D’INFOS ► EVENT FACEBOOK

JEU CONCOURS SOIRÉE CARTE BLANCHE FERAROCK

TABLE RONDE FERAROCK

► Samedi 14 Octobre - 14h15 à 15h30 :

"LE RÔLE DES MEDIAS DANS LE DEVELOPPEMENT D’UN PROJET MUSICAL INDEPENDANT"

Développer un projet musical relève parfois du parcours du combattant. Toutefois, l’émergence de nouveaux médias sur le Net et la recomposition du paysage de la presse dans son ensemble peuvent ouvrir de nouvelles opportunités à qui sait s’adapter. Comment profiter des nouvelles possibilités offertes par l’arrivée de nouveaux entrants, comment communiquer efficacement avec les médias, trouver des relais et des partenaires pour soutenir son projet ? Comprendre les nouveaux enjeux stratégiques du web... autant de questions qu’aborderont les intervenants de cette table ronde.

► INTERVENANTS :

• Marc Mithouard (Président de la FERAROCK et programmateur de Radio Activ’ 101.9 FM / radio FERAROCK à St Brieuc)

• Patricia Teglia (attachée de presse)

• Nathalie Paul (Concertlive.fr et Fan-Privé.com)

• Eric Tandy (journaliste)

• Alexandre Loos (community manager - RED5)

VENEZ NOUS RENCONTRER À LA JIMI

Retrouvez la FERAROCK à , le samedi 08 octobre à partir de 14h00, à Ivry-sur-Seine.

Alors RDV sur notre stand à l’Espace Robespierre - 2 rue Robespierre 94200 Ivry-sur-Seine. Métro Mairie d’Ivry Ligne 7.

+ d’infos