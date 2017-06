LYSISTRATA - Pale Blue Skin

Aucun obstacle ne saurait s’opposer à une telle concentration d’énergie, d’enthousiasme et de créativité. Issu d’horizons musicaux radicaux, Lysistrata parvient à transcender les étiquettes post-hardcore, post-rock, math rock ou noise, avec autant de spontanéité que de savoir-faire. Après un passage mémorable aux Transmusicales de Rennes en décembre 2016, le jeune trio de Saintes remporte le Prix Ricard S.A Live Music 2017, l’un des dispositifs d’accompagnement les plus complets dans les musiques actuelles. L’histoire de Lysistrata est celle d’un groupe enraciné dans la culture alternative, et qui a désormais toutes les cartes en main pour exploser auprès d’un plus large public. L’expérience est connue : pour prouver la nature électrique de la foudre, Benjamin Franklin se mit en tête, au mépris de sa santé, de la faire tomber sur un cerf-volant. Tout Lysistrata tient dans cette tentative de dompter une puissance élémentaire : dans sa candeur, dans son ambition, mais aussi dans la manière dont l’anecdote s’est progressivement changé en mythe. Ce chemin de la note de bas de page au gros titre, le power trio de Saintes est en train de le parcourir à toute allure. Il vient, après une prestation remarquée aux Rencontres Trans Musicales de Rennes en décembre 2016, d’être consacré par le Prix Ricard S.A. Live Music – disputé par près de 1200 groupes ! Une reconnaissance qui s’accompagne d’un accompagnement promotionnel et matériel, de la production d’un EP et d’une tournée grand format aux côtés de Mai Lan et Møme. De quoi mettre à l’épreuve sa volonté de décloisonner des musiques à dominante instrumentale qui, généralement, vivotent entre les murs humides de lieux de concerts souterrains. À savoir la noise, le post-hardcore, le math-rock et le post-rock, dont Lysistrata revisite l’abécédaire à la faveur d’un courageux changement de paradigme : chez Ben (batterie), Théo (guitare) et Max (basse), ce n’est pas tant au second degré que se conjuguent l’asymétrie, la dissonance et l’écriture loud quiet loud codifiée par Sonic Youth et consorts, mais avec une sensibilité caractéristique de leur jeune âge – laquelle s’exprime jusque dans le nom du groupe, emprunté à une comédie d’Aristophane plutôt que pioché dans un catalogue de bricolage.

Nés sous le signe du Do It Yourself (ils réalisent eux-mêmes leurs clips et pochettes), les membres de Lysistrata ont à peine la vingtaine, ce qui ne les empêche pas d’afficher une maturité digne de leurs influences. Leur EP « Pale Blue Skin » les voit ainsi évoluer aux confins des cataclysmes émotionnels d’Explosions in the Sky, de la fougue déstructurée d’At the Drive-in et des rites à danser ludiques de Battles. Leur enthousiasme fait le reste : après un hôpital désaffecté (théâtre de leur première session filmée avec Ricard S.A Live Music pour la finale de son Prix), c’est au coeur d’un hangar à Bordeaux, d’un entrepôt de stockage en région parisienne puis au Beam Studio de Montreuil, qu’ils ont recapturé en prise directe l’énergie live dont suinte ce Pale Blue Skin. Enregistré et mixé par Romain Della Valle, producteur et membre du groupe Stuck In the sound, il a été masterisé à New York par le célèbre Alan Douches, qui a travaillé avec le monument hardcore Converge comme les génies pop d’Animal Collective. Preuve, si besoin était, que Lysistrata est un groupe tout-terrain.

Le nouvel album de Lysistrata est à découvrir et à gagner jusqu’au 02 juin sur les radios FERAROCK !

