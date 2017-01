LYRE LE TEMPS - Prohibition Swing

Après deux albums et plus de 350 concerts, Lyre Le Temps prépare la sortie de leur troisième album Prohibition Swing dans lequel le groupe se replonge dans les années 30, où la prohibition était de rigueur aux USA. Très vite remarqué par les équipes de La Laiterie et du Noumatrouff, le trio originel formé à Strasbourg, se lance en avril 2009 sur la scène des Indétendances Electro au Printemps de Bourges, fier de présenter un nouveau mélange musical hip-hop explosif, en France. Le groupe tourne, gagne des tremplins, enregistre un premier opus Lady Swing, et se découvre un public.

Pour Ry’M, l’aventure continue à Boston où il fait ses classes au Berklee College of

Music. Tout est encore possible. A l’américaine. Let the dream come true avec Quentin, alias DJ Q, scratcheur émérite ayant déjà assuré l’opening de Sniper, NTM, ou DJ Premier. En 2012, ils sortent Outside the Box, leur deuxième album, qui leur permettra de continuer à fouler les scènes : Festival de Jazz de Montréal, Solidays, The Lost Party en Inde… En 2015, le groupe retrouve le studio après une longue tournée pour travailler sur Back From The Future, un EP inspiré de la trilogie Retour vers le Futur. Lyre Le Temps se joue des époques et présente à travers son nouveau projet Prohibition Swing un voyage auditif. De la bonne humeur, de la danse, des gangsters à l’esthétique

patinée et des bar bondés et enfumés à l’abris des regards de la police, tout est fait dans ce prochain opus pour faire danser. Véritablement moderne dans la production et dans l’approche artistique, les titres sont inspirés des Brass Bands des années folles et des crooneurs en Borsalino défendant leurs territoires et leurs cargaisons interdites. Se retrouveront ainsi des vieux samples de swing, des cuivres, des contrebasses, des lignes de synthés électroniques et le tranchant des scratchs de Dj Q. Les morceaux sont taillés pour dévoiler toute leur énergie avec le public. Ry’M et DJ Q

sont accompagnés de leurs deux acolytes Sam (batterie) et Marco (basse et contrebasse) sur scène, sur un fond noir et blanc vintage. On distingue clairement les couleurs de l’électro, du jazz et du hip-hop. Le but ? Réunir les générations autour du partage d’une culture de la fête, de la danse et du bonheur, le swing !

Le nouvel album de Lyre Le Temps est à découvrir et à gagner jusqu’au 27 janvier sur les radios FERAROCK !

