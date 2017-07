LONGUEUR D’ONDES N°82

EDITO DU N°82

INFObésité

"L’Internet et ses réseautages sociaux ont ceci de géniaux : plus qu’une gigantesque bibliothèque en accès quasi-libre, ce gigantesque flux foutraque d’informations vient combler (ou créer ?) un besoin d‘accessibilité et d’interactions. Bien sûr, il y a de tout au royaume du clic musical : de la fake news, du off et du troll hystérique ; de l’audace participative, du partage et de la réflexion collective ; du set acoustique, des photos sous filtre ou des chroniques. On aurait pourtant tort d’opposer numérique et support papier. Si le premier prend le pari de l’immédiateté, le dernier prend plutôt le temps du récit et de la pause. Complémentaires, qu’on vous dit ! Et question méninges, malgré nos 35 ans passés (!) on risque de continuer à vous solliciter… Pour preuve, on a veillé à explorer de nouvelles formes : dans le tour bus avec Matmatah ou à Madagascar avec KO KO MO, en rendant hommage à l’hégémonie de l’image avec KillASon ou en continuant à se faire écho des mutations (Marseille, ville rock ; le mouvement rock’n’vegan), voire en travaillant votre mémoire avec la rencontre entre le réalisateur Bertrand Blier et le duo hip-hop Cabadzi (voir cliché ci-dessous)... C’est Alzheimer qui vous remercie. Alors, quoi : demain, tous nINFOSmanes ? Sans doute. Mais qu’importe la course à l’audience, tant que l’uniformisation n’a pas la peau de notre cerveau en saturation. Gardons en tête que la musique mérite avant tout que l’on en renouvelle la narration. CQFD ?"

La rédaction

LES ARTISTES A DECOUVRIR DANS LE N°82

• Pogo Car Crash Control

• Polo & Pan

• KillASon

• Ko Ko Mo

• Chapelier Fou

• The Big Idea ...

+ d’infos