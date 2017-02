LONGUEUR D’ONDES

EDITO DU N°80

Anti-système

Ils n’ont que ce mot-là à la bouche. Qui ? Les politiques candidats, les lanceurs d’alerte, les vegans, les jeunes loups, les vieux grincheux... Les artistes aussi. Chacun sa raison : la frustration, l’uniformisation, le rejet des élites et de l’entre-soi, le ras-le-bol des promesses, l’absence de perspectives, le sursaut éthique... Qu’importe ! L’envie de changer de modèle n’a jamais été aussi obsédée et obsédante. Pas étonnant que les solutions simplistes des extrêmes aient autant de succès : l’époque s’y prête.

Les bégaiements de l’Histoire sont pourtant cocasses... Il y a plus de 35 ans, le groupe de hard rock Trust sortait le pamphlet “Antisocial”, son plus grand titre. La France s’ennuie et vit alors les derniers feux du giscardisme... C’est ainsi toute une génération — celle d’après 68, frustrée des combats idéologiques de son aînée et victime expiatoire de la récession économique — qui trouve enfin, dans ce manifeste, l’expression de son malaise. Des mots sur des maux...

Bien sûr, lorsque l’on est un journal qui traite en majorité des scènes ­indépendantes, qui possède son propre financement et a créé un réseau de ­distribution alternatif, la notion d’anti-système est familière... Non pas que nous sommes contre les modèles dominants, mais nous aimons souligner les initiatives qui ne peuvent pas (ou peu) bénéficier de relais naturels. Et qui mieux qu’un gang hip-hop ­autoproduit, réticent envers les médias et battant tous les records de crowdfunding pour devenir l’hymne de la génération à venir ? Voire un exemple à suivre...

Stupeflip, vite.

La rédaction

