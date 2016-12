LES RADIOS FERAROCK SOUTIENNENT LE ROCK DANS TOUS SES ETATS

Communiqué FERAROCK - Soutien au Rock Dans Tous Ses Etats

Le Rock est en deuil. La municipalité d’Evreux a, peu à peu, réussi à venir à bout de ce monument festivalier et de son architecte, l’association l’Abordage.

Une fois de plus, en ces temps de crise, une collectivité locale invoque la prudence budgétaire pour se débarrasser de ce qui constitue, pour elle, une intolérable expression de liberté, martelant que la culture est optionnelle, un luxe qui ne peut pas vivre au crochet de la société. C’est faire l’impasse sur ce que L’abordage a apporté jusqu’alors à la culture et à son territoire.

On assiste de surcroît à une démonstration de manœuvre politicienne assez spectaculaire dans laquelle la force publique utilise la faiblesse d’une structure pour façonner le paysage à son image. Le successeur semble tout trouvé et le budget qui aurait pu servir à renflouer l’Abordage, va servir à un autre projet, bien différent.

Ils sont peu nombreux, à la Mairie d’Evreux, au Département ou à la Région, à avoir compris que le Rock dans tous ses Etats est un festival défricheur. Il fait partie des acteurs sans lesquels l’émergence, la découverte seraient des notions vides. Et pour enfin saborder le navire qui amenait tant à leur image, faisant au passage une belle entaille à la notion d’intérêt général.

Un de plus dirons nous, comme une rengaine régulière face à ce qui peut apparaître comme une fatalité. Les associations disparaissent sur le même autel, les festivals et les projets culturels non dotés d’un « modèle économique viable » se voient privés de dotations.

La Ferarock, partenaire du festival depuis plus de 10 ans, fédère au niveau national vingt radios défricheuses, ancrées sur leurs territoires, et dotées de la même passion : Permettre au public de découvrir les artistes de demain. Comptez sur nous pour faire perdurer votre esprit et que le bruit qui court soit rétabli dans sa vérité...

