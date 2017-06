LES RADIOS FERAROCK ETAIENT EN DIRECT DE VILLETTE SONIQUE 2017

Replongez-vous dans l’ambiance caniculaire du festival avec au programme les interviews et retransmissions des concerts de Pointe du Lac, Doomsday Student, Police Control et Mdou Moctar. Toma disquaire à Balades Sonores et Etienne du label garage Requiem Pour Un Twister nous ont rejoint pour partager leurs découvertes musicales du moment.

Un grand merci aux équipes du festival et du Parc de La Villette, à RCV antenne lilloise des radios FERAROCK pour la production de l’émission et aux radios FERAROCK pour la diffusion du programme réalisé.

REPLAY

• Emission réalisée et produite en direct depuis le festival le samedi 27 mai par RCV (radio FERAROCK de Lille).

• Emission réalisée et produite par Radio Graf’hit (radio FERAROCK de Compiègne) en compagnie d’Etienne Blanchot programmateur du festival quelques semaines avant le début des festivités.

