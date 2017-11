LES 39èmes RENCONTRES TRANS MUSICALES DE RENNES

EMISSION FERAROCK

EMISSION FERAROCK - 39èmes Rencontres Trans Musicales de Rennes



Chaque année en septembre, les amateurs de musiques vivantes scrutent la programmation du festival. Et constatent souvent qu’ils connaissent peu de noms sur cette liste d’artistes sélectionnés avec soin et passion. À chaque édition, ils peuvent également observer une incroyable variété d’esthétiques musicales, que ce soit dans leur forme initiale ou mélangées à d’autres styles – vieux de plus d’un siècle ou émergeant depuis quelques mois à peine. On dit parfois que ce qui rassure, c’est ce qui est immuable. L’opposé des Trans, qui sont motivées par le mouvement, l’inattendu, l’inédit. La règle, c’est qu’il n’y a pas de règle et la preuve apparaît dans chaque programmation depuis 39 éditions.

La radio est restée longtemps l’un des principaux prescripteurs en matière de découverte musicale. Les médias « traditionnels » doivent aujourd’hui partager cette fonction avec Internet et subissent de front une évolution importante des habitudes d’écoute et de consommation de la musique. Les humains dont le métier est de faire découvrir de nouveaux artistes au public (leitmotiv d’une filière entière) sont ainsi remplacés par des algorithmes toujours plus complexes qui jouent un rôle important dans l’industrie de la musique. Mais cette situation joue-t-elle en faveur d’une plus grande diversité ? L’humain a t-il encore une place dans ce débat ? Ou la machine sait-elle mieux que nous, et de manière plus individualisée ce qui nous correspond le mieux ?

