LES 38èmes RENCONTRES TRANS MUSICALES DE RENNES

Les Trans vous donnent rendez-vous pour la 38ème fois. Mais si elles avaient tout simplement envie de faire que ce soit toujours la première fois ! Ne serait-ce que la programmation. La moitié des artistes y font leur première apparition en Europe ou en France. Certains y montent sur scène pour la première fois, d’autres nous font la primeur de leur nouveau spectacle ou nous en proposent une version inédite.

PROGRAMMATION

Mercredi 30 Novembre ROUGE GORGE • FISHBACH • GO DUGONG • LIEV • KONDI BAND • TSUSHIMAMIRE

Jeudi 01 Décembre VAGINA TOWN • OCTAVE NOIRE • THE MADCAPS • THE MYSTERONS • PINK OCULUS • WEVAL • ROUGE GORGE • FISHBACH • GARESUD • TRAD. ATTACK ! • HMLTD • REJJIE SNOW • MARTA REN & THE GROOVELVETS • IL EST VILAINE • STOLEN • ANNA MEREDITH • YUKSEK • M.A BEAT ! • UVB 76 • FEYNMAN • NOT WAVING • GORDON

Vendredi 02 Décembre MOSTLASOUNDSYSTEM • SARAH MAISON • BARBAGALLO • METRO VERLAINE • GRAND PARC • MOUSE DTC • CHOUETTE • HYPERCULTE • PYRIT • SANDOR • CIE CHUTE LIBRE • MOON GOGO • FISHBACH • EL VIDOCQ • FAI BABA • THE JACQUES • NOVA TWINS • PWR BTTM • DJ FLY & DJ NETIK • CON BRIO • TIGGS DA AUTHOR • OGRIS DEBRIS • NO ZU • HRAACH • MØME • CHEPAPUSA • NIÑO DE ELCHE • THE BARBERETTES • LESKA • COLORADO • ROZZMA • KHIDJA • MUSHXXX • DAS MÖRTAL • OWL VISION

Samedi 02 Décembre MOSTLASOUNDSYSTEM • CLICHÉ • AQUASERGE • THE BARBERETTES • LYSISTRATA • VOLONTIERS • SÔNGE • VYRYL •CIE CHUTE LIBRE • MOON GOGO • FISHBACH • AMZO • TALMUD BEACH • CABO SAN ROQUE • SUPER PARQUET • SAUROPOD • NGOD • ASH KOOSHA • AÏSHA DEVI • ANN CLUE • COMAH • MIMETIC • CONTREFAÇON • KOSMO PILOT • LUCKY CHOPS • BCUC • REYKJAVÍKURDÆTUR • DEENA ABDELWAHED • MEUTE • TROPIKAL CAMEL • IBAAKU • DJ YENDE • EMPEREUR RENARD • GARANCE

Dimanche 03 Décembre MOSTLASOUNDSYSTEM • THÉRAPIE TAXI • CANARI • REQUIN CHAGRIN • ROUGE GORGE • MOON GOGO • FISHBACH • MALCOLM • BLOW • NVDES • DAGGA DOMES • REBEKA WARRIOR

CONCOURS

La FERAROCK t’offre des compilations et des places pour les 38èmes Rencontres Trans Musicales de Rennes ! Bonne Chance !



TEASER

+ d’infos :