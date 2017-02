LEIF VOLLEBEKK - TWIN SOLITUDE

Leif Vollebekk l’auteur-compositeur-interprète et multi-instrumentiste montréalais, s’etait retrouvé face à un mur. Pendant ses longues tournées, Leif se réfugiait dans sa chambre d’hôtel après les spectacles pour écouter l’album Pink Moon de Nick Drake, seul dans le noir. Ses propres chansons ne lui convenaient plus et chaque soir, son moment préféré de son concert arrivait à la toute fin, lorsqu’il reprenait des chansons de Ray Charles ou de Townes Van Zandt. Dans cet état d’esprit mélancolique, il décida d’organiser un spectacle secret dans un petit bar de Montréal. Au programme, que des reprises, jouées par des musiciens avec qui il n’avait pratiqué qu’une seule fois. Cette expérience incita Leif Vollebekk à changer son approche lorsqu’il composait. Soudain, il se mit à explorer les idées qui lui venaient spontanément, laissant les chansons prendre forme elles-mêmes. Les chansons ont déboulé rapidement, menant à la création du riche, désinvolte et bouleversant ‘Twin Solitude’, qui sera lancé le 24 février sur le label Secret City Records. À l’instant où la dernière note cessera de résonner, il ne devrait rester que vous, dit Leif Vollebekk. Et moi, je serai ailleurs. Voilà, c’est Twin Solitude. Le troisième album de Leif Vollebekk comprend 10 chansons originales à la fois épiques et impondérables, avec des paroles chantées intensément par un auteur-compositeur-interprète qui a souvent été comparé à Jeff Buckley. Les mots de Leif Vollebekk sont accompagnés d’arrangements élastiques débordant de piano, de synthétiseur, de guitare, de basse et de cordes. L’inspiration pour plusieurs des chansons de l’album est venue d’une traite. “Into The Ether” est née alors qu’il expérimentait avec un synthétiseur Moog. “Elegy”, un soliloque de chevet à propos d’un amour insaisissable, est venu à Leif Vollebekk alors qu’il roulait à vélo à travers Montréal. La contemplative “Michigan” a été composée sur une guitare à moitié accordée, juste avant d’aller au lit. Certaines autres chansons rappellent les innombrables heures que Leif a passées sur la route, traversant l’Amérique du Nord d’une côte à l’autre. “Big Sky Country” est tirée d’un voyage à Vancouver lorsqu’il était jeune, où il fut marqué par les vastes étendues du Montana et par la chanson “The Gift” d’Ian Tyson, que sa famille écoutait en boucle.

