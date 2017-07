LE CABARET VERT 2017

24 au 27 Août

EMISSION FERAROCK

À la fin de l’été, on file dans les Ardennes aussi simplement qu’on filera sur Mars dans 50 ans. Le Cabaret Vert, plus exotique que la planète rouge. Car au bout de 13 ans, on sait bien que le Cabaret Vert, c’est tout un univers, pas un simple empilage de concerts. Et cette année, on monte encore en gamme ! Les lives, ils sont là : une programmation

de haute volée, internationale, pour tous, du plus pointu au plus populaire.

PROGRAMMATION

► Jeudi 24 Août ► CYPRESS HILL • FLUME • LONDON GRAMMAR • DeEATH GRIPS • CHRONIXX • CASHMERE CAT • THE ORWELLS • MONDO COZMO • GRINDI MANBERG

► Vendredi 25 Août ► KORN • THE KILLS • JAIN • SOULWAX • BAND OF HORSES • TURBONEGRO • DENZEL CURRY • PARQUET COURTS • TY SEGALL • CARPENTER BRUT • GOAT GIRL • STORIES... • DIRTY DEEP

► Samedi 26 Août ► JUSTICE • FRANZ FERDINAND • VALD • THE BLAZE • THE LEMON TWIGS • ALLAH LAS • FISHBACH • ALB • PANDA DUB • LAST TRAIN • YASSASSIN • UNDERDOG EFFECT • T/O • TEQUILASAVATE Y SU HIJO BASTARDO

► Dimanche 27 Août ► CATHERINE RINGER • PETIT BISCUIT • FKJ • DECLAN MCKENNA • KATE TEMPEST • THE YOKEL • PIRE MASTAA

JEU CONCOURS

TEASER

