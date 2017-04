LAST TRAIN - Weathering

Il y a eu la découverte du rock, grâce à Led Zeppelin, Queen Of The Stone Age, Black Rebel Motorcycle Club ou encore The Bronx. Puis, très vite, la dévorante envie de composer ses propres refrains. Les démos ont suivi, les premières compositions forcément bancales, forcément touchantes, mais pas encore au point. Puis, tout s’est accéléré : “On a donné plus de 120 concerts, en France, mais aussi aux USA, en Chine, dans toute l’Europe, sur l’île de la Réunion, au Vietnam, en Birmanie. Nous avons monté notre agence de tour, et notre propre label Cold Fame Records où nous avons déjà produit des disques et monté plusieurs tournées pour nos groupes”. Ajoutez à cela des apparitions à l’affiche des Eurockéennes, Vieilles Charrues, et autres Main Square, ainsi que deux EP remarqués et encensés par la critique, des heures de vol et de train, des fans acquis à leur cause sur la foi de concerts électrisants, et alors… Alors l’heure de l’album est venue.

“On a commencé à enregistrer cet album en janvier 2015. Au final, on a passé des semaines et des semaines en studio, sur plusieurs sessions rythmées par des nombreuses tournées. On est entré au White Bat Recorders alors que le studio n’était pas isolé, il n’y avait pas de salle de mixage, on était tous dans la même pièce, il neigeait dehors, il n’y avait pas d’eau, on faisait cuire des pâtes avec un réchaud à gaz qui ne permettait même pas de faire bouillir l’eau”.

Les "Last Train" vivent leur vie à l’image de leur rock : intensément, tête baissée. Une vie rapide qu’ils ne théorisent pas, comme leur musique : “Le premier album est souvent synonyme de début de carrière, or j’ai l’impression qu’on a eu la chance de faire un paquet de trucs avant de le sortir : on a forcément un peu la pression.

Très personnellement je ne veux pas que les gens s’attendent à quoi que ce soit car ce serait chiant. C’est l’excitation du premier rendez-vous, on est censé pouvoir faire ce qu’on veut”.

Ce qu’ils veulent, c’est donc Weathering, qui sortira le 7 avril chez Barclay. Un album brut, un album crade, un album mélodieux, romantique, rugueux, intense, malin. Un album pour la route, la scène, la nuit. Un album riche : “Nous sommes plus ou moins catalogués comme « rock and roll » et ça ne nous dérange absolument pas, car c’est la vérité : le rock est notre moyen d’expression. Mais attention à ne pas confondre un moyen d’expression et un style de musique. On joue comme ça, il faut que ce soit énergique, que ce soit fort, que ce soit sincère… Ceci dit, on écoute absolument de tout, et pas que du rock. Avec notre moyen d’expression, on a voulu enregistrer une musique qui nous semble honnête, sincère et belle. ”

Honnête, sincère, beau, ce premier album l’est. Point de fioritures ici, juste "Last Train", le blues, le rock et l’émotion. Et c’est déjà beaucoup.

Le nouvel album de "Last Train" est à découvrir et à gagner jusqu’au 07 avril sur les radios FERAROCK !

+ d’infos