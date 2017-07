LA ROUTE DU SIRQUE 2017

du 07 au 26 août à Nexon

JEU CONCOURS

Tentez de gagner des invitations pour les spectacles :

• "HIP 127, LA CONSTELLATION DES CIGOGNES" de Jérôme Thomas ► Samedi 12 Août - avant le concert d’ Aquaserge

• "SANTA MADERA" de Juan Ignacio Tula et Stefan Kinsman ► Samedi 19 Août - avant le concert L’Objet / Yeti Lane

• Carte Blanche au "COLLECTIF CATASTROPHE" ► Samedi 26 Août - avant le concert Vox Low

L’entrée des concerts est à 4€

EDITO

La Route Du Sirque… Une route qui vous mène depuis 30 ans jusqu’au portail du parc du château de Nexon… Franchissez ses grilles !! Ils sont là… Les chapiteaux se montent et se démontent au gré des arrivées et départs des artistes. Finissez d’entrer, comme on dit chez nous ! Car une fois que la toile se referme, vous serez transportés dans un autre univers. Telle une bulle qui rend le temps élastique, vous coupant, pour un moment, du brouhaha et du tourbillon de la vie quotidienne. C’est ça la magie du cirque à Nexon ! Acrobates, clowns, jongleurs,

musiciens, marionnettistes, troubadours et ménestrels des temps modernes vous attendent. Venez frissonner, pleurer, rire, vous interroger, vous laisser bercer, venez prendre le temps de partager des moments de convivialité en famille, avec vos amis et garder précieusement toutes ses souvenirs heureux gravés dans un coin de votre mémoire jusqu’à l’édition suivante...

Place à l’édition 2017, nouvelle formule ! Elle ne manquera pas de surprises ! Ce ne sont pas moins de 3 semaines de festival, de stages d’initiation, de master-classes, de spectacles, de concerts et de bien d’autres surprises qui animeront encore cette année Nexon. Un programme riche et varié avec 64 représentations, des spectacles tout public et jeune public, deux jours de jeux pour petits et grands, les 14 et 15 août, et un concert spectacle inédit pour la clôture le 26 août sous le grand chapiteau.

