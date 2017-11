LA MVERTE - The Inner Out

Cette semaine, du 16 au 20 octobre 2017, les radios FERAROCK vous font découvrir le nouvel album, "The Inner Out" de La Mverte sorti le 13 octobre chez Her Majesty’s Ship.



Depuis son EP Through The Circles il y a trois ans sur le label, La Mverte (Alexandre Berly) a fait beaucoup de chemin et signe un premier album sombre et élégant, une véritable épopée nocturne entre disco et krautrock.

Le nouvel album de La Mverte est à découvrir et à gagner jusqu’au 20 octobre sur les radios FERAROCK !

