LA FERAROCK EN DIRECT DEPUIS LE DOUR FESTIVAL

12 au 16 Juillet 2017

Du 13 au 15 juillet les radios FERAROCK seront en direct de 18h à 20h depuis le Dour Festival pour vous faire vivre le festival de l’intérieur !

Vous pouvez écouter les émissions depuis >>NOS RADIOS<< ou en >>STREAMING<<

Bientôt trentenaire, le Festival de Dour est pourtant loin de faire une crise existentielle. Et cette année encore, pour la 29 ème fois, la Plaine de la Machine à Feu va renaître de ses cendres ! Réputé pour sa programmation singulière, pointue et alternative, Dour fait partie des plus grands festivals d’Europe et représente un événement majeur pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais ce n’est pas uniquement à sa sélection musicale que le festival doit sa notoriété, c’est aussi à son public et à sa convivialité. Avec 7 scènes, de nombreux espaces à projets comme le bar du Petit Bois, les zones vertes, le village ONG, le bar à bières spéciales, expositions, etc. Dour est bien plus qu’un rassemblement musical, c’est avant tout un moment de partage, de rencontres, de moments forts et innatendus. Difficile de ne pas y revenir quand on y a goûté !

