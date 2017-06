LA CANAILLE - 11.08.1973

11 août 1973. DJ Kool Herc, organise une block party au pied de son immeuble au 1520 avenue Sedgwick dans le Bronx à New York. L’histoire retiendra ce jour comme la « date de naissance » de la culture Hip-Hop. 11.08.73 ces six chiffres s’imposent à Marc Nammour pour baptiser son quatrième album et marquer le retour aux sources de La Canaille. Marc Nammour sur les onze plages de ce projet s’est entouré de Jérôme Boivin (bassiste du groupe Java), du batteur Alexis Bossard (il accompagne le groupe De la Soul en tournée européenne) et Valentin Durup guitariste pour Brigitte et Joseph Chedid. Toujours le poing levé et le verbe haut on retrouve dans 11.08.73 des morceaux revendicatifs (République, Sale boulot), du storytelling comme sur l’éponyme 11.08.73 ou Rôde avec l’équipe et des titres plus légers comme Je procrastine ou le lumineux Jour de fête. Résultat ? Marc Nammour redonne sa vraie définition aux deux premières lettres de Maître de Cérémonie. Cette célébration du Hip-Hop, Marc Nammour la partage avec la gouaille savoureuse de JP Manova, la prose poétique de Lucio Bukowski et la maestria de Mike Ladd pilier de la scène rap indépendante U.S de la fin des années 90. La Canaille voulait avec 11.08.73 amener sa pierre à la culture Hip-Hop. Kool Herc alias Clive Campbell, immigré jamaïcain dans le New York des années 70 s’était inspiré de la culture dancehall. La Canaille, alias Marc Nammour, lui fils d’immigré libanais, installé à Montreuil en Seine-Saint-Denis, inspiré par Aimé Césaire et Léo Ferré, 44 ans plus tard livre sa version.

Le nouvel album de La Canaille est à découvrir et à gagner jusqu’au 16 juin sur les radios FERAROCK !

